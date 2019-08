Kasupke sagt ...

Mannomann, man könnte langsam glooben, die Straßen in Berlin sind een Kriegsjebiet. Die Politik hat sich uff die Autofahra einjeschossen, ansonsten kämpft jeda jejen jeden: Die Radfahra bekriejen die Autofahra und umjekehrt. Die Fußjänga kämpfen jejen beede und nu ooch noch jejen Elektro-Rolla, die üba die Jehweje fahrn. Uff der Straße sind se ooch nich bessa. Nu also höheret Bußjeld, Polla und Punkte für Zweete-Reihe-Parka. Diese Unsitte hat sich ausjebreitet wie die Pest. Ansonsten, wie wäre et denn mit Parajraf eins der Straßenvakehrsordnung: Jejenseitije Rücksichtnahme! Jilt für alle, ejal uff wieviel Rädan oda Beenen.

