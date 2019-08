Schon wieda ne neue Folge in der Seifenopa „Sozi sucht Frau“: Kandidat Olaf Scholz hat in Brandenburch eene jefunden, aba dem Rejierenden Müllameesta is seine Frau abhandenjekommen. Jesehn hat man Berlins First Lady sowieso so jut wie nie, und nu isse janz weg. Trude is schon janz jespannt, wanna sich mit ner Neuen präsentiert.

Aba vorher sollta sich bessa mal von seinem Parteijenossen Schröda beraten lassen. Der Alt-Kanzla ist vom Ex-Mann seina fünften Jattin uff Schmerzensjeld vaklagt worden – wejen Ehebruch. Na wenn det Beispiel Schule macht, wern die Scheidungsraten rapide runtajehn, nich nur bei den Sozis. kasupke@morgenpost.de