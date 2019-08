Vakehrsminista Scheuer will die Straßenvakehrsordnung ändan. Wer keene Rettungsjasse bildet oda Radweje zuparkt, soll in Zukunft mehr Bußjeld zahlen müssen. Det kann ick nachvollzieh’n, aba wat sich der weise Mann aus Bayan noch so übaleecht hat, da kann ick mir nur an’n Kopp fassen. Scheuer will ooch Elektro-Tretrolla uff der Busspur erlauben und Autos, wenn mindestens drei Leute drin sitzen. Dolle Idee, denn dann kann man Busspuren ooch jleich abschaffen. Wer soll denn kontrollier’n, wie jroß die Fahrjemeinschaft is? Und wie? Erstma’ alle anhalten und kieken? Und det Vakehrshindanis E-Rolla hat uff ner Busspur schon jar nüscht zu suchen.

