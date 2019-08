Kasupke sagt ...

Kann mir mal eena erklärn, wieso die Senatorinnen für Schulen und für Bauen – Scheeres und Lompscha – noch im Amt sind? Weil se sich in ihra einzichartijen Inkompetenz so wundabar erjänzen? Die eene kricht in Sachen Bildung nüscht jebacken, die andere vahindat Wohnungsneubau wo se nur kann. Und weil det so is, hat sich die Vawaltung anjeblich varrechnet und nun solln statt 26.000 nur noch 9500 Schulplätze fehln. Na wenn se schon beim Schulsenat nich Rechnen können, brooch man sich üba die Lei-stungen der Schüla nich zu wundan.

kasupke@morgenpost.de