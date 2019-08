Im Zoo spielt sich ma’ wieda’ ne süße Jeschichte ab. ’N schwulet Könichspinguin-Paar brütet ’n Ei aus, det die Mutta vanachlässicht hat. Die beeden sind janz dicke mitnanada und nu ooch noch vorbildliche werdende Eltan. Die woll’n ooch schon janz lange Nachwuchs und hab’n sojar vasucht, Steine auszubrüten. Als ick det in meena Leib- und Majenzeitung jelesen hab, hatt‘ ick ’n Kloß im Hals vor lauta Rührung.

In andan Zoos hat et so wat ooch schon jejeben, hab ick nu jelernt, da is die selbsternannte schwule Hauptstadt ma’ nich’ führend. Mutta Natur is offensichtlich ooch der Übazeujung, det jeda nach seina Fassong seelich wer’n soll.

kasupke@morgenpost.de