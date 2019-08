Jestan hab ick nochma den Jrill anjeschmissen, bevor ne Strafsteua uff Bratwurst und Steak beschlossen oda Fleischessen janz vaboten wird. Dabei möcht ick nich wissen, wie ville Abjeordnete der Jrünen det bei dem herrlichen Wetta jenau so machen. Keena setzt sich ooch so oft innen Flieja wie die Volksvatreta der Jrünen, aba dem Volk wolln se am liebsten allet vabieten: Urlaubsflüje, Autofahrn und Currywurst essen.

Wassa predijen und Bio-Wein saufen, dadrin sind die Jrünen wirklich spitze! Aba wenns um den Klimaschutz jeht und darum, den demnächst drohenden Weltuntajang abzuwenden, is jede Doppelmoral recht.