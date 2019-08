Kasupke sagt, ...

Achtung, uffjepasst. Die Damen und Herren vonne Ordnungsämta sind in Zukunft länga untaweechs. Nu’ soll ihr Dienst an allen Wochentajen bis Mittanacht jehn. Bisher war, außa am Wochenende, imma um zehne Schluss. Jetz’ könn se sich also von morjens um sechse bis nachts um zwölfe ’n Knöllchen einfang’n, wenn se falsch parken oda ’n Bußjeld, wenn se zu laut sind. Det is ja allet schön und jrün, aba wat nützt et, wenn die vorhandenen Mitarbeeta uff ne längere Dienstzeit vateilt wer’n müssen? In Lichtenberch zum Beispiel hat det Ordnungsamt 30 Leute im Außendienst – für’n Riesenbezirk, sieben Taje die Woche und zwee Schichten am Tach. Wat soll’n die groß wuppen?