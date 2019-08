Kasupke sagt, ...

Heute jilt meen uffrichtijet Mitjefühl allen Berlina Pennälan. Ferien vorbei, nüscht mehr mit dem Rumschlunzen, Faulenzen und Ponyhof. Jetz is wieda pauken anjesaacht. Immahin jibt et ab heute Gratis-Mittachessen in allen Schulen. Naja, in fast allen. Manche hab’n nich jenuch Platz in ihra Mensa für so ville hungrije Jören. Trotzdem sind die Sozis stolz wie Oskar üba ihre Reform. Die SPD-Abjeordneten hab’n dazu ’n schicket Werbefoto ins Intanet jestellt: Nudeln mit ’n paar kümmalichen Spritzan Ketchup. Dafür hab’n se reichlich Hohn und Spott jeerntet. Ob det ne Idee von nem Jenossen war, der olle Scheeres nich leiden kann?