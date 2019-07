E-Scooter werden in Berlin häufig wild auf dem Gehweg abgestellt.

Die E-Rolla werdn langsam wirklich zur Pest. Am Kudamm hab ick noch keenen jesehn, der damit uffer Straße jefahrn wär. Die Leute kurven mit den Dingan imma übern Jehweg und dabei noch zwischen Tischen von Lokalen durch. Det wundat mir nich’, det wa schon so ville Unfälle mit diesem jefährlichen Spielzeug habn. Nich’ mal uffm Tempelhofa Feld will man die habn, weil det anjeblich Kraftfahrzeuge sind. Aba die Fußjänga fraagt ja keena.