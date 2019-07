Wenn ick so lese, wat die Polizei aus ihrem Alltach berichtet, wird mir manchmal angst und bange. Jestan hatse vameldet, detse am Hermannplatz in drei Stunden Vakehrskontrolle drei Fahrer ohne Lappen, drei Autos ohne Vasicherung und zwee Fahra unta Drogen festjestellt hat. Da frag ick mir imma: Wie viele sitzen in unsam schönen Berlin hintam Steuer und hab’n keenen Führaschein oda keene Vasicherung für ihr Auto?

Det is’ ja wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Solche Leute jefährden doch nich’ nur sich, sondan vor allem andre. Ick finde, die Polizei in Berlin müsste noch viel mehr kontrollier’n, nur so kriegt man det Problem innen Jriff. kasupke@morgenpost.de