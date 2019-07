Kinda, is’ det bibbaschnattakalt inner Hauptstadt. Die Wettafrösche sagen, det sei normal für Juli, aba det könnse wem andas erzähl’n. 14 Grad hat meene Droschke jestan morjen anjezeigt. Det is’ doch keen Zustand so mitten im Somma. Und da erzähln imma alle, Berlin wird so heiß wie Australien.

Pustekuchen. Ick will wieda uff meen Balkonien oda jemütlich jrillen. Nächste Woche soll’s ja wieda warm wer’n, ab det gloob ick ooch erst, wenn ick wieda den Ventilator anschalte. Bis dahin bleib ick beim Pulli. kasupke@morgenpost.de