Kasupke sagt, ...

BVG-Chefin Sigrid Nikutta hat’n U-Bahn-Tunnel voll. In meena Lieblingszeitung hatse sich uffjereecht, det jeda U-Bahn-Wagen alle zwee Monate mit Jraffiti beschmiert wird. Statistisch jesehn natürlich. Und die Wagen sind denn nich’ uffer Schiene, weil se jereinicht wer’n müssen. Ick hab det Jefühl, det diese selbsternannten Künstla aus alle Welt am liebsten nach Berlin kommen, um hier mit ihrem Zeuch rumzukleckan. In Berlin kann man ja allet machen, wat man will – und Strafe jibt’s ooch keene. Wenn ick wat zu sagen hätte, denn müssten die janzen Schmierulanten ihren Dreck höchstselbst wieda wechmachen, aba mit ner Zahnbürste.