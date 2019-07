Kasupke sagt, ...

Brandenburchs CDU-Chef Ingo Senftleben zieht jetz‘ mit nem eijenen Song in’ Wahlkampf. Text jeht so: „Wer haut Vabrechan uffn Po? Ingo, Ingo!“ Die eenen finden‘s lustich, die andan grottenpeinlich. Uff jeden Fall klicken jetz’ alle im Intanet det Liedchen an. Bin jespannt, ob die Berlina CDU nu ooch ne Hymne bastelt, um ihr’n Chef bekannta zu machen. Wie wär’s denn mit der Melodie von „We are the Champions“ und dem Text „Wir ha‘m Kai Wegner“? Oda „Yesterday“ vonne Beatles. Die CDU träumt doch jerne von den juten alten Zeiten, als se bei Wahlen noch 40 Prozent jeholt hat.