Die Zuwanderung nach Deutschland is unjebrochen. In Brandenburch jibs unkontrollierte Jrenzübaschreitungen von Elchen. Die wandan aus Polen ein, und ne Bejejnung mit den Viechan kann unjemütlich wern, warnen Experten: „Wenn das Tier den Kopf senkt, die Ohren anlegt und das Nackenfell sträubt, sollten Wanderer das Weite suchen!“ Klingt jefährlich, aba unsa Jroßstadt-Dschungel is ooch nich ohne.

Neulich stand een ausjewachsenet Wildschwein vorm Jartentor. Die Postbotin hat vor Schreck allet stehn und liejen lassen und sich zu mir inne Droschke jeflüchtet. Villeicht sollte die Post von der Portoerhöhung ne Jefahrenzulage zahln. kasupke@morgenpost.de