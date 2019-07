Also irjendwie hat mir die Portoerhöhung zum 1. Juli kalt erwischt. Ick hatte zwar schon drüba jeschrieben, hab’s denn aba ooch wieda vajessen. Aba die Post selba hat ihre Preiserhöhung anscheinend ooch vapennt. Jedenfalls stand ick jestan inna Riesenschlange im Postshop, um zu hörn, dettse keene Zehn-Cent-Marken ham.

Leserin Sibylla isset jenau so erjangen: „In der Post in Hermsdorf stand eine lange Kundenschlange, die sich dann laut schimpfend am Automaten anstellen musste.“ Kundenunfreundlicha jeht’s nich: Porto erhöhn, aba keene entsprechenden Marken va-koofen – wat soll det?

kasupke@morgenpost.de