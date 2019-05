Kasupke sagt ...

Kasupke ruft jetzt ooch den Klima-Notstand aus! Mir isset viel zu kalt fürn Wonnemonat Mai, und heute Nacht soll’s sojar nochmal Frost jeben! Da muss ick die janzen Balkonblumen wieda rinholn. Jibt natürlich jleich bessere CO2-Bilanz in unsra juten Stube, besondas wenn wa noch die Heizung abdrehn und Rohkost essen. Saturdays for Future! Da spielt Trude aba nich mit. Statt dessen hattse n’andan Vorschlach: Ick soll mal ne Weile die Luft anhalten. „Det spart CO2, Kasu!“ Na wenn det so is, würd’ ick det den janzen Aktivisten und sojenannten Klima-Experten ooch mal empfehln.

