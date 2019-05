Kasupke sagt ...

Der kleene Kevin möchte inna Schmuddelecke abjeholt wern. Bei den Jusos vonne SPD sehnen se sich nach soziali­stischa Wirtschaft. Der Knabe Kevin is wohl zu jung, um sich an den real existierenden Sozialismus in Ost-Deutschland zu erinnern, aba ältere Parteijenossen sollten ihn dran erinnern: leere Rejale, endlose Schlangen vorm Konsum, varrottete Häusa und jahrelanget Warten uffn Trabi oda n’Telefon. Den einzijen, den’s jut jing, warn die Partei-Bonzen. Hach war det nich schön? Ham die Menschen wirklich so’n kurzet Jedächtnis, keene 30 Jahre nachm Ende der DDR schon wieda nach Enteijnung und Va­staatlichung zu schrein?

kasupke@morgenpost.de