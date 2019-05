Trude und ick hab’n in Kultur jemacht. Wir hab’n uns die Ausstellung mit Berlinale-Fotos im Museum für Film und Fernseh’n anna Potsdama Straße anjekiekt. Kann ick nur empfehl’n. Als die Filmfestspiele noch janz neu war’n, anno 1951, jab’s noch Vorführung’n inna Waldbühne.

Späta standen die Fans scharenweise am Kudamm und wollten ‘n Autogramm von Romy Schneider oda der Lollo erjattan. Die Bilda von den Filmbällen im Prälat Schöneberch sind ooch doll. Und die von den Hollywoodstars, die nach’m Mauafall mit DDR- Jrenzan abjelichtet wurden. Also: Hinjeh’n. Is aba nur noch bis Sonntach zu seh’n.

kasupke@morgenpost.de