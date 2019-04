Kasupke sagt ...

Manchma’ kann ick mir Schadenfreude nich vakneifen. Die SPD hat wejen der Europa-Wahl ‘n Sondazuch jechartat. Der soll durch halb Europa zuckeln und Werbung für die europäische Idee machen. Aba schon nach ’n paar Kilometan fiel eena der beeden Triebwajen aus. Späta sorchte noch ne kaputte Schranke für Ärja. Is offenbar schwierich mit Europa. Is aba vor allem typisch SPD. Die Sozis komm’n nich in Fahrt und zu Züjen hab’n se seit dem völlich vageigten Schulz-Zuch sowieso ‘n jespaltnet Vahältnis. Janz abjeseh’n davon: Wer mit der notorisch unzuvalässijen Deutschen Bahn ne Werbekampagne plant, is entweda sehr mutich — oda mächtich naiv.

