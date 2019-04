Kasupke sagt ...

Also dette se in Kreuzberch irjendwie andas ticken als im restlichen Berlin is ja nüscht Neuet. Aba wat se sich da inna Bergmannstraße jeleistet ham, is schon ‘n Knalla. Erst stelln se sauteure Holzbänke uff die Straße, die keena ham will. Und als die Bezirksvasammlung beschließt, die Dinga abzubaun, weijert sich der zuständije Stadtrat. Und jenau derselbe jewisse Herr Schmidt hat nu die Straße mit jrüne Punkte bemaln lassen - zur Vakehrsberuhijung, aba zur Uffrejung der Anwohna. Die ham jedacht, det soll ‘n Landeplatz für Außairdische wern. Ick sach ma: in dem Bezirk is allet möglich. Wahrscheinlich würden se denn ooch jleich Extra-Toiletten baun - für diverse außairdische Jeschlechta.

