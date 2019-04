Kasupke sagt ...

Normalaweise freut man sich ja nich, wenn ne Hochzeit abjesagt wird. Aba im Falle der jeplatzten Vaeinijung von Deutscha Bank und Commerzbank is det mal ne richtich jute Nachricht. Für den Bankkunden bedeutet so ne Fusion nämlich übahaupt nüscht Jutet: Filialen wern jeschlossen, Personal wird entlassen und damit jib’s noch wenja Service für Kunden. Nur die Wartezeiten inna Dudelschleife am Telefon wern imma länga. Aba den Banken wär det sowieso am liebsten, dettwa an Automaten und Computan allet selba machen. Der Kunde is schon längst nich mehr Könich, sondan soll jefällichst mitarbeeten.

kasupke@morgenpost.de