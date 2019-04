Bei dem herrlichen Tach jestan hamwa uns den ersten Sparjel jejönnt. Beim dem Preis weeß ick ooch, warum man det Jemüse weißet Jold nennt. Der erste Beelitza is imma am teuasten. Dafür jibs am Sparjelstand meenet Vatrauens ne Rabattkarte. Und der Vakäufa hat nich schlecht jestaunt, als ick meene Stempelkarte vom letzten Jahr ausm Portemonnaie jezogen habe.

Je mehr wa futtan, desto mehr sparn wa. Nur noch viermal Sparjel koofen und ick krieg drei Pfund umsonst! Det schaffen wa. Jeschmeckt hat der Sparjel übrijens janz köstlich. Da wart jar nich schlimm, dettet bei dem Preis fürn Schnitzel nich mehr jereicht hat. kasupke@morgenpost.de