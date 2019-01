Kasupke sagt ...

Berlin. Bei dem nasskalten Nieselwetta lässt sich wundabar vom Reisen in ferne Lända träumen. Trude is vom Traumschiff-Fieba jepackt und kam vom Einkoofen mit’n Aldi-Prospekt zurück: Kaum zu glooben, aba der Discounta bietet ooch Kreuzfahrten an – und wat für welche! Vonne Südsee bis Neuseeland is allet dabei.

Man kann sojar monatelang um die janze Welt schippan – für 14.000 Euro! Na, wenn die Mieten in Berlin weita so steijen, wird det noch ne echte Altanative ... Der Haken is nur: Wenn ick mit Trude uff hoha See in ferne Horizonte kieke, wer saacht Ihnen denn, wie et is in Berlin?

kasupke@morgenpost.de

( BM )