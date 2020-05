Kasupke sagt ...

Endlich ham wa uns beim Jurowischn Song Contest ma’ nich’ blamiert. Der vierte Platz für „den Micha“ is ja wirklich alla Ehren wert, ooch von mir herzlichen Jlückwunsch nach Buxtehude. Nu werd’n wahrscheinlich Millionen Deutsche ihr’n Urlaub in Holland oda Dänemark vabringen – aus lauta Dankbarkeit, det Publikum und Jury da „twelve points“ vateilt ham. Ick hab det alladings erst allet am Sonntach im Radio mitjekricht. Trude und ick hatten nach dem Debakel der letzten Jahre keene Lust, wieda ‘n Frustabend vor der Glotze zu vabringen. Zweema Letzta, eenma’ Vorletzta, det war zu ville. Nächstet Jahr sind wa volla Hoffnung wieda mit dabei.

kasupke@morgenpost.de