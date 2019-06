Kasupke sagt ...

Hoffentlich hamse den Hitzerekord jestan jut übastanden. Manchen Zeitjenossen is det jar nicht bekommen. In Bran-denburch is sojar eena nackt uffn Rolla jestiejen - aba mit Helm! Und als hätten wa nich schon jenuch Varrückte im Vakehr, rollen nu ooch noch die Elektro-Rolla uff uns zu. Am liebsten natürlich uffm Jehweg, ooch wenn’s vaboten is. Da heißt det für Fußjänga, rette sich wer kann! Die Leih-Rolla wern übrijens abends mit Autos einjesammelt und an ihre Ladestationen jekarrt - na wenn det keen Beitrach zum Klimaschutz is...

kasupke@morgenpost.de