Kasupke sagt ...

Am Sonntach war’n wa bei Schwiejamutta zum Muttatachskäffchen. Da hab’n wa lange üba die Luftbrücke jeredet. Kann man sich heute kaum noch vorstell’n: Nüscht zu koofen inne Jeschäfte, keene Heizung, keen Licht und dauand Hunga. Wat die Alliierten, vor allem die Amis, als Reaktion uff die Blockade der Sowjets orjanisiert hab’n, war ne irre Leistung, die heute noch unsre jroße Dankbarkeit vadient. Doll find ick ooch, det der Rosinenbombapilot Gail Halvorsen zur Jubiläumsfeia nach Berlin jekomm‘n is. Mit 98 Lenzen is der fit wie’n Turnschuh. Wahrscheinlich bewundat der liebe Jott ooch die Helden der Luftbrücke.

