Am Berlina Straßenvakehr vazweifeln jeden Tach Zehntausende. Uff vielen Straßen is‘ et einfach zu voll. Da wäre det doch genial, wenn wa mehr Vakehr unta de Erde valajan könnten. U-Bahn heißt det Zaubawort, is ja in unsam Millionendorf ooch keen janz unbekanntet Transportmittel. Aba unsre weise Landesrejierung kann sich nich’ durchringen, die U8 int Märkische Viertel zu valängan. Dabei fehlt nur noch een Kilometa Tunnel. Die Kosten werd’n uff 80 Millionen Euro jeschätzt. Wenn ick lese, wat andre Sachen kosten, die wa uns jönnen, klingt det nach Portokasse. Im Märkischen Viertel wohn’n übrijens 40.000 Menschen.

