Prämenstruelles Syndrom • Das hilft Frauen bei PMS

Inne Wissenschaft hamse jejubelt, weil se n’schwarzet Loch fotojrafiern konnten. In Brandenburch fülln se ihr schwarzet Loch vom Tagebau in Cottbus mit Spree-Wassa. Der neue „Ostsee“, der so entseht, soll denn mehr als doppelt so jroß sein wie der Müggelsee! Drumherum soll ‘n janz neuet Quartier entstehn. Is ja allet jut und schön, ick hoffe bloß, dettwa hier in Spree-Athen nich uff eenmal uffm Trockenen sitzen, wenn det janze Wassa abjezapft wird - und unsere Spree nich zum spärlichen Rinnsal wird.

kasupke@morgenpost.de