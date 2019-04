Kasupke sagt ...

Mehrere Taxis stehen an einem Taxistand am Potsdamer Platz. (Archivbild)

Irjendwie staunt man ja imma wieda, wat Wissenschaft und moderne Technolojie so möglich machen. Jetzt isset tatsächlich jelungen, een schwarzet Loch im Weltall zu fotojrafiern – 55 Milljonen Lichtjahre entfernt! Mit riesiejen Teleskopen uff vaschiedenen Kontinenten, die zusammenjeschaltet wurden. Find ick doll. Und erst die Beschreibungen: „Schwerkraftmonsta“ oda „Höllenschlund“. Da kann eenem angst und bange wern, aba anjeblich wern uns uff der Erde die schwarzen Löcha nich jefährlich. Also, nachdem diese Sensation jelungen is, könnte die Wissenschaft ja mal een wirklich wirksamet Mittel jejen Erkältungen entdecken. Oda det schwarze Loch inne Waschmaschine, det imma die Socken vaschluckt.

