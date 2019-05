Kasupke sagt, ...

Mehrere Taxis stehen an einem Taxistand am Potsdamer Platz. (Symbolfoto)

Hamse dran jedacht, det heute Muttatach is? Wenn nich’: ab zur Tanke, da jib’s noch ‘n paar Sträuße. Wenn Trude det liest, krieg ick eens übajebraten. Ick hab Schwiejamutta natürlich schon wat Schönet fürn Balkon besorcht. Nachher fahrn wa zum Käffchen in ihre Laube. Villeicht jibs ooch noch Kompott mit selbst jeerntetem Obst – unjespritzt natürlich. Bei ihr wern ooch keene Lebensmittel wegjeschmissen, Schalen und Jemüse-Abfälle kommen uffn Kompost und det Hasenbrot wird bis zum letzten Kanten uffjejessen. Wer wie meene Schwiejamutta die Nachkriegszeit im ausjebombten Berlin erlebt hat, weeß zu schätzen, watta hat - in jeda Hinsicht.