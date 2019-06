Kasupke sagt ...

Na det wär ja ooch’n Wunda jewesen: der Eröffnungstermin fürt Humboldt Forum im Berlina Schloss is jeplatzt und uff unbestimmte Zeit vaschoben. Die Jründe kommen eenem doch sehr bekannt vor: Brandschutz und Jebäudetechnik. Een Schelm, werd da an BER denkt… Wobei det ja een Wunda is, dettet Stadtschloss übahaupt wieda uffjebaut worden is. Dank dem unermüdlichen „Schlossherrn“ Wilhelm von Boddien, der det Jeld uffjetrieben hat. Bis uff die eene hässlich-moderne Fassade zur Spree hin sieht’s ooch richtich prächtich aus. Ick freu mir schon, wenn ick da mit Trude königlich Käffchen trinken jehe. Hoffentlich erleben wa det noch...

kasupke@morgenpost.de