Kasupke sagt, wie es ist.

Inna Ukraine is jetz’ ‘n Schauspiela und Komika zum Präsidenten jewählt worden. In‘n USA hatt‘n se mit olle Reagan ja ooch schon ma ‘n Schauspiela, Trump halten ville Leute ebenfalls fürn Präsidentendarstella und Komika jibt’s inna Politik sowieso reichlich. Vielleicht würde det ja unsra weisen Bundesrejierung neuen Schwung valeih‘n, wenn man als Merkel-Nachfoljerin nich ne Politikerin sucht, sondan ’n Fernsehstar. Inge Meysel steht als Mutta der Nation leida nich mehr zur Vafüjung. Trude is für Veronica Ferres, die würde wenichstens optisch wat her machen. Ick bin eha für Caroline Peters. Politik mit Aussicht – und mit Humor. Det wäre schön!

