Kasupke sagt ...

Endlich Sommaferien! Hab’ jestan ne Menge glücklicha Kinda jesehn und mir mitjefreut. Ooch wenn ick keene Ferien habe und der Urlaub am Wochenende uff Balkonien stattfindet. Aba anjesichts der Stauwarnungen vom ADAC, den janzen Autobahnbaustelln und dem Chaos in Tejel und Schönefeld klingt det doch janz entspannt. Wettamäßich isset bei uns sowieso heißa als im Süden. Nächste Woche soll det Thermometa noch weita nach oben klettan, puuh! Aba ick will ma nich meckan: Solange die Sonne abends untajeht und die Berlina Weiße nich ausvakooft is, schwitz ick bis zum Feiaabend janz friedlich vor mir hin...

kasupke@morgenpost.de