Berlin, Deine Subkultur! Im Rest von Deutschland – und nich nur in Tübingen – denken se wahrscheinlich: Jetzt sind se inna Hauptstadt völlich varrückt jeworden! Parkordnung bedeutet bei uns nämlich nich, die Jrünflächen sauba und Hunde anne Leine zu halten, sondan Extra-Flächen für Drogendeala freizuhalten. Jedenfalls in Kreuzberch, wo sonst? Und im Mauapark, der mit seinem Remmidemmi junge Menschen aus alla Welt anzieht, grölen die Musikanten ihre Lieda künftich jen Osten. Keen Witz, sondan ne „Maßnahme“ zum Lärmschutz der Anwohna. Und wat is, wenn Ostwind weht?

kasupke@morgenpost.de