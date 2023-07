Endlich ist es raus: Meine Tochter ist ein Rockstar

Ich selbst bin über Triangel und Blockflöte nie hinausgekommen. Die 14-Jährige Tochter spielt in anderen Sphären.

Meine Tochter will ich im Netz nicht zeigen. Deshalb hier ihre Gitarre.

Zur Musik hatte ich immer ein schwieriges Verhältnis. Oder sagen wir besser: dazu, selbst welche zu machen. Meine Eltern haben das vielleicht etwas ungeschickt angestellt, damals, als ich vielleicht acht Jahre alt war. Ich lebte Anfang der 1980er-Jahre mit meiner Familie in der Oberpfalz und besuchte eine Grundschule in einem Vorort in Regensburg. Eines Tages teilte mir meine Klassenlehrerin Frau Zweck nach dem Unterricht mit, ich könne jetzt noch nicht nach Hause gehen, weil ich für den Blockflötenunterricht angemeldet sei. Ich wusste davon nichts und war deshalb ganz grundsätzlich der Meinung, ich sei überhaupt nicht für den Blockflötenunterricht angemeldet, es handele sich vielmehr um eine Verwechslung. Ich fand auch das Wort „Blockflöte“ doof und den Nachnamen meiner Klassenlehrerin sowieso.