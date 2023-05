Zwei Fragen, die mich oft ins Stolpern bringen: Was ist die richtige Anrede? Und welche Schlussformel ist am besten?

Für mich als Grußformel in Mails ungeeignet: die norddeutsche Variante.

Kolumne Digital Dad Was das Schreiben von Emails zur Entscheidungshölle macht

Manche Alltagsfragen sind Begleiter für ein ganzes Leben. Wie ich meine Bücherregale nachhaltig entstaube zum Beispiel. Oder was ich an Tagen anziehe, an denen ich irgendwo einen Termin habe, den Rest der Zeit aber schreibend im Büro herumsitze. Oder, wo wir schon mal beim Schreiben sind: Wie formuliert man eigentlich eine Email?