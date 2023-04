Kolumne Digital Dad Ein großes Rätsel: Was macht Salat eigentlich so lustig?

Im Rahmen einer Pressereise habe ich in der vergangenen Woche einige Tage in Usbekistan verbracht. Darüber werde ich bei Gelegenheit noch näher berichten, doch ein Seitenaspekt eignet sich ganz gut für diese Kolumne: der Salat. An dem zentralasiatischen Land fand ich ziemlich viele Dinge bemerkenswert und interessant, aber wenn man mich fragen würde, was ich dort am häufigsten getan habe, würde die Antwort erst einmal alltäglich klingen: Ich habe Salat gegessen. Sehr viel Salat.