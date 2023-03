Warum mich das Vergehen der Zeit psychologisch überfordert

Einer meiner Lieblingsromane ist Wolfgang Koeppens „Tauben im Gras“, erschienen 1951. Ich weiß noch genau, wie ich auf ihn aufmerksam wurde. Im Jahr 1996 war ich 22 Jahre alt und studierte im zweiten Semester Neuere deutsche Literatur an der Freien Universität Berlin. Am

15. März starb Koeppen im Alter von 89 Jahren, die Feuilletons waren voll davon. Es war mir etwas peinlich, noch nichts von ihm gelesen zu haben. Also ging ich in einen Buchladen in Dahlem, um mir „Tauben im Gras“ zu kaufen.

Ich weiß noch, dass hinter mir ein älterer Herr in der Schlange an der Kasse stand. Er sah das Buch in meiner Hand und schnaubte: „Man muss wohl erst sterben, damit man heutzutage gelesen wird!“ Heute fände ich so etwas eher drollig. Damals war mir die ganze Sache dadurch noch peinlicher. Es fühlte sich an, als hätte ich irgendetwas falsch gemacht, ohne zu wissen, was überhaupt.

Wolfgang Koeppen: Ein Roman über das Leben in der Nachkriegszeit

Jedenfalls las ich „Tauben im Gras“ wie im Rausch dreimal hintereinander. Der Roman schildert in 105 voneinander getrennten Episoden das Leben im amerikanisch besetzten München unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir begleiten einen Gepäckträger vom Bahnhof, eine die Stadt bereisende Lehrerin aus Massachusetts, einen Mediziner, mehrere US-Soldaten und noch viele weitere Figuren einen Tag lang bei ihrem Weg durch die Stadt. Manchmal kreuzen ihre Wege einander, manchmal haben sie nichts miteinander zu tun.

Wolfgang Koeppen (1906-1996, hier 1975) veröffentlichte 1951 seinen Roman „Tauben im Gras“.

Foto: db / picture-alliance/ dpa

Ich war begeistert von Koeppens Stil, der Versatzstücke des abendländischen Bildungskanons mit Werbeslogans und Zeitungsschlagzeilen mischte und aus dem für mich etwas unerhört Drängendes, Dunkles, auch Zerstörtes sprach. Besonders hatte es mir eine Figur namens Philipp angetan, ein deutscher Schriftsteller mit Selbstzweifeln und Schreibblockade.

Meine Lieblingsstelle des Romans handelt von ihm und beginnt mit einem Satz, der sich mir für mein Leben eingeprägt hat, obwohl er eigentlich ganz simpel ist. Er lautet „Philipp kam mit der Zeit nicht zurecht“. Gemeint ist damit weniger die Handlungsgegenwart des Romans als vielmehr die Zeit als solche, verstanden als physikalische Größe, als Lebensspanne. Mir ist die existenzielle Krise dieser fiktiven Person bislang glücklicherweise erspart geblieben. Aber dieser Satz fällt mir umso häufiger ein, je älter ich werde. Auch ich komme nämlich mit der Zeit nicht zurecht.

Zeit und Zeiterleben: Was meine Großmutter wirklich meinte

Sie ist ja auch kurios. In unserem Kulturressort hat diese Woche eine sehr nette und fähige Praktikantin angefangen. Sie ist 2002 geboren, also vergangenes Jahr 20 Jahre alt geworden. Rechnerisch leuchtet mir das vollkommen ein. Psychologisch überfordert es mich. Als ich mich im Buchladen wegen des Buches beschimpfen ließ, also quasi gestern, da sollten noch sechs weitere Jahre vergehen, bis die Kollegin überhaupt das Licht der Welt erblickte? Wie kann eine Zeitspanne, die ich als so kurz erlebt habe, zugleich so verrückt lang sein?

In meiner Kindheit, als meine Großmutter noch lebte, bekam ich von ihr immer wieder den Satz zu hören, den ich damals als nervtötend empfand: „Meine Güte, bist du groß geworden!“ Heute verstehe ich besser, worum es ihr dabei ging: Weniger um mein körperliches Wachstum als um die daran ablesbare Dauer ihrer eigenen Existenz. Wenn ich einmal Enkel haben sollte, so mein Vorsatz, werde ich das auch immer wieder sagen.

Der britische Astrophysiker Stephen Hawking (1942-2018, hier 1990 in Cambridge mit der amerikanischen Jazzsängerin Ella Fitzgerald) erforschte die Ursprünge des Universums.

Foto: Brakemeier / picture-alliance / dpa

Das Nachdenken über die Zeit führt bei mir jedenfalls in seltsame Gedankenkurven, von denen mich ausgerechnet mein Smartphone erlöst hat. In meinen sozialen Netzwerken wurden mir zuletzt verstärkt Videos in die Timeline gespült, die mit Mathematik, Astronomie und Quantenphysik zu tun haben. Vor meine eigenen Grübeleien schieben sich die Grübeleien der Wissenschaft. Es ist wohltuend, nicht länger darüber nachzudenken, wo die eigenen Jahre hin sind und wie viele noch bleiben, sondern klugen Menschen zuzuhören, die das Wesen der Zeit an sich erforschen. Zum Beispiel anhand der Frage, was am Anfang des Universums geschah und was davor. Das klingt erst einmal nicht nach heiterer Zerstreuung, läuft aber auf die erleichternde Erkenntnis hinaus, dass nicht nur ich keine Ahnung habe, was Zeit eigentlich ist.

Niemand weiß das so genau.