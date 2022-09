Digital Dad Wie kommt das Neue in die Welt?

In dieser Woche habe ich versucht, meinen Sohn für Filme zu begeistern. Wir waren zu einer Hochzeit in Hamburg eingeladen. Das Fahren mit der Deutschen Bahn hat den Vorteil, dass das Wifi im ICE ständig ausfällt und man deshalb zu so etwas Altmodischem wie der Konversation greifen muss, um sich die Zeit zu vertreiben. Irgendwann kamen wir auf das Kino zu sprechen, und ich fragte den Vierzehnjährigen, ob er eigentlich Hitchcock kennen würde. Er fragte: Du meinst den aus „Brooklyn Nine-Nine“?