Meine Fächer, meine Lehrer, meine Noten

Berlin. In dieser Woche haben auch meine Kinder ihre Zeugnisse bekommen, und ich will hier mit unverstelltem Vaterstolz verkünden, dass sie ziemlich gut ausgefallen sind. Unsere elfjährige Tochter hat den Notenschnitt, den sie für ihr Wunschgymnasium im kommenden Jahr braucht, sogar knapp unterboten. Die Strategie ist nun, dass wir in den Fächern, wo sie noch besser werden kann, im nächsten Schuljahr ein bisschen gemeinsam lernen werden. Die gute Botschaft lautet für mich: Es ist erstens Englisch. Die schlechte: Es ist zweitens Mathematik.

Obwohl ich in Englisch eigentlich keinen so guten Start hatte. Das lag auch an unserer Lehrerin, Frau Kluth. Ich mochte sie, aber sie wirkte immer auf mich, als wäre sie gerade lieber woanders. Sie schien mit ihrem Beruf zu hadern und hatte etwas Fahriges an sich. Einmal erzählte sie uns, sie würde in ihrer Freizeit gern Vögel beobachten – ich stellte mir in den meistens recht langwierigen Englischstunden dann vor, sie würde sich gerade nach Kohlmeisen und Rotkehlchen verzehren. Einmal habe ich ihr gesagt, ich würde mich auch sehr für unsere gefiederten Freunde begeistern. Das war geschwindelt, aber sie freute sich sehr.

Ihr Nachfolger hieß Herr Seibt und erinnerte mich stark an Inspektor Columbo, weil er exakt den gleichen zerknitterten Trenchcoat trug, eine immer leicht derangierte Frisur spazieren führte und ihm, kurz bevor er das Klassenzimmer verließ, immer noch etwas einfiel, zum Beispiel die Hausaufgaben, dann kam er noch einmal herein. Exakt wie Inspektor Columbo! Er machte sich auch auf eine ganz sympathische Art über unser Lehrbuch „Learning English – Modern Course“ lustig, in dem es um die furchtbar spießige Familie Scott ging.

Am liebsten aber mochte ich den Lehrer, der mich im Leistungskurs bis zum Abitur hier in Berlin begleitet hat, er hieß Herr Tyrach. Mit ihm lasen wir „The Catcher in the Rye“ von J. D. Salinger, und die Diskussionen über dieses großartige Buch waren für mich so prägend wie augenöffnend. Ein anderes Mal brachte er „The Ballad of Ira Hayes“ in der Interpretation von Bob Dylan mit. Ich lernte die traurige Geschichte des Mannes kennen, der als Soldat im Zweiten Weltkrieg die amerikanische Flagge auf der japanischen Insel Iwojima hisste, nach dem Krieg aber unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litt, alkoholkrank wurde und mit 31 Jahren starb. Da hätte ich im Unterricht fast geheult. Herr Tyrach jedenfalls hat mich mit seiner Begeisterung für die angelsächsische Kultur so nachhaltig angesteckt, dass es bis heute anhält.

Und Mathematik – nun ja. Da gab es halt unangenehme Erlebnisse, zum Beispiel meine einzige glatte Sechs mit null erreichten Punkten in einer Klassenarbeit. Es ging um das Umstellen von Gleichungen, und ich hatte nicht wirklich aufgepasst, wie das geht. Also flüsterte mir ein kleines Teufelchen in meinem Kopf ein, ich müsse die Rechenzeichen einfach stehen lassen und die Zahlen wunschgemäß vertauschen. Aus heutiger Sicht vollkommen logisch, dass da kein einziges korrektes Ergebnis herauskam.

Und die Lehrer? Da gab es einen ganzen Zoo verschiedener Arten. Da war der hippiehafte Herr Danielsson mit Lockenmähne und Ohrring, der den Stoff sehr ansprechend vermitteln konnte. Da war die stämmige Frau Schmidt, mit der ich schon deshalb ein Problem hatte, weil mich ihr Sohn, der in die Parallelklasse ging, immer vernichtend im Tischtennis schlug. Da war die Frau mit der leisen Stimme, deren Namen ich vergessen habe und die mir die spannenden Überschneidungsbereiche zwischen Mathematik und Philosophie nahebrachte. Und vor allem war da Herr Kronhold, der seinen Unterricht so abhielt, als lebten wir noch im 19. Jahrhundert: Schülerin um Schüler wurde an die Tafel zitiert, um dort vor der ganzen Klasse Gleichungen zu lösen, unterbrochen von seinem scharfem Einziehen der Atemluft, wenn etwas falsch lief. Ich habe dieses Geräusch oft gehört.

Diese Erinnerungen werden mich also durchs nächste Schuljahr begleiten. Zur Vorbereitung habe ich mir eben aus dem Netz eine Textaufgabe für die Klasse 6 herausgesucht: „Dividiere die Summe der Zahlen 1 ½ und 1 ⅓ durch die Differenz der Zahlen 1 ¾ und 1 ½.“

Ich habe ein bisschen Angst.