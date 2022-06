Digital Dad: Leute, bin ich denn ein Kiosk?

Seine Tochter will mehr Taschengeld, sein Sohn fordert Schmerzsengeld. Das erinnert Felix Müller an alte Zeiten.

Ohrwürmer kommen ja häufig wie aus dem Nichts. In dieser Woche beschallte mich mein Gehirn dauerschleifenhaft mit einem Song der Schweizer Mundart-Rockband Rumpelstilz aus dem Jahr 1977, ich muss ihn in den 1980er-Jahren häufiger im Radio gehört haben. Der Refrain geht so: „Leute, bin ich denn ein Kiosk? Oder bin ich etwa ’ne Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel? Oder wie ein Kassenschrank?“