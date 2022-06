Auf der Suche nach Giftmüllfässern in Mecklenburg

Berlin. Auf dem Tiefpunkt dessen, was ich mir als Erholungsurlaub mit meiner Familie vorgestellt hatte, stand ich fast bis zu den Knien im Schlamm, während mir eiskaltes Wasser in die Schuhe lief. Um mich herum ein Dickicht aus Schilf, irgendwo dahinter der See, in meinem Rücken nur schwarzer Wald, am langsam dunkelnden Himmel ein einsamer Seeadler.

Ich war auf der Suche nach einem Paddelboot, mit dem ein Freund von uns hier auf Grund gelaufen war. Er hatte sich die Stelle anhand zweier rostender Fässer gemerkt, die irgendjemand im Schilf entsorgt hatte. Nur waren weder Boot noch Fässer auffindbar. Ich hatte mich nach sechs kräftezehrenden Stunden des Paddelns auf Bratwurst und Bier am Campingplatz gefreut. Stattdessen versank ich nun langsam im Morast und suchte nach Giftmüll. Wenn das hier ein Film wäre, dachte ich, dann würde jetzt das Ding aus dem Sumpf oder ein ähnliches Monster auftauchen und mein Schrei über den ruhigen Wassern des Sees verhallen.

Wie war es so weit gekommen? Eigentlich hatte ich mir all das selbst zuzuschreiben. Die Planung solcher Wochenenden überlasse ich aus Gewohnheit meiner Frau. Ich finde es großartig, einfach irgendwohin zu fahren und mich vorher nur um mein Gepäck kümmern zu müssen. Diesmal stand ein dreitägiger Paddelausflug auf der Mecklenburgischen Kleinseenplatte mit zwei Übernachtungen auf Campingplätzen an. Mit dabei waren auch vier weitere Freunde mit ihren Kindern, insgesamt waren wir zu zwölft.

Ein Kapuzenpulli aus Baumwolle

Ich packte ein bisschen Wechselwäsche ein, ohne mir auch nur den kleinsten Gedanken darüber zu machen, was wir da eigentlich vorhatten. Dass zum Beispiel ein Kapuzenpulli aus Baumwolle keine so gute Idee beim Paddeln ist, weil er sich mit Wasser vollsaugt und dann schwer trocknet: Diese Erkenntnis kam mir erst, als ich beim ersten Aussteigen aus dem Boot umkippte, im Wasser landete und mir dabei auch noch das Schienbein aufriss.

Diese Szene spielte sich an einem kleinen Ausflugslokal ab, wo wir die erste Rast einlegten. An den Bierbänken saßen Vatertagsausflügler, die T-Shirts mit der Aufschrift „Dicht ist Pflicht“ trugen. Mit blutendem Bein und durchnässter Kleidung war ich offenbar genau die Art von Unterhaltungsprogramm, die sie sich zum dritten Nachmittagsbier gewünscht hatten. Während ich mir das Knie verband, hörte ich unter lautem Johlen und Feixen viele Ratschläge, auf die ich in dieser Lage gern verzichtet hätte.

Mist, Paddeln ist mit Wasser verbunden

Wer paddelt, bekommt es mit Wasser zu tun: Das war also die erste Lektion. Die zweite lautete: Es gibt Wind. Und davon gab es an diesem Tag eine Menge. Wir mussten auf dem Weg zum Campingplatz eine Reihe größerer Seen durchpaddeln. In unserem Kanadier saß meine Frau vorn, ich hinten und unser dreizehnjähriger Sohn in der Mitte, unsere elfjährige Tochter fuhr mit ihrer Freundin bei deren Vater mit.

Je stärker der Wind weht, desto kräftiger muss man gegen ihn anpaddeln, um auf Kurs zu bleiben und nicht irgendwo im Schilf zu landen. Dabei kann eine Menge Hass entstehen auf den armen Menschen, der hinten sitzt und deshalb Steuermann ist. Zumal dann, wenn er diese Aufgabe zum ersten Mal in seinem Leben übernimmt. In der Kurzfassung bestand unsere Tour über die Seen darin, dass wir uns in den heftigen Windböen pausenlos anschrien.

Man lernt Muskeln kennen, die man noch nicht kannte

Aber es ging gut. Wir hatten die anderen Boote zwar aus den Augen verloren, aber die würden schon noch irgendwann auftauchen. Vor uns lag der Steg des Campingplatzes. Mir taten Muskeln weh, die ich gar nicht kannte, ich war durchnässt und vollkommen fertig. Mein Handy vibrierte, es war der Vater, der mit unserer Tochter unterwegs war. Er habe es nicht geschafft „bei diesem Scheißwind“, erzählte er mir aufgebracht, deshalb habe er sein Boot im Schilf gelassen und sei mit den Kindern sechs Kilometer durch den Wald zum Campingplatz gelaufen. Nun müsse das Boot noch geborgen werden.

"Ich soll also diese Monstertour noch mal machen? Ist das dein Ernst?"

"Ja."

Für dieses „Ja“ hätte ich ihn ermorden können. Als wir dann drei Stunden später wieder alles beisammen hatten, war ich wieder milder gestimmt. Der zweite Tag war dann sehr schön, auf meiner ersten und sicher letzten Paddeltour.

Lesen Sie auch: