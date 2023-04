Für die Arbeit war Horst Gülle viel zu schmächtig

Am 14. März feierte Horst Gülle groß seinen 91. Geburtstag. Inmitten von Familie und Freunden lebte er nach gesundheitlich schwieriger Zeit noch mal auf. Die letzte Nacht von Horst, zwei Wochen später, war unruhig. Er hat noch mal gefrühstückt. Kaffee getrunken, ein halbes Brötchen gegessen. Und dann sah er draußen auf der Terrasse seiner Tochter dabei zu, wie sie den Apfelbaum beschnitt. Horst saß in der Sonne. Seine letzten beiden Atemzüge tat er am 30. März in den Armen seiner Tochter Sylvia. Wie man so sagt: ein schöner Tod. Ohne Schmerzen, ohne Angstgefühle. So ruhig und entspannt, wie sein Leben war.

Am Donnerstag begleiteten ihn Familie und Freunde auf seinem letzten irdischen Weg auf dem Friedhof in Alt-Karow. Ich durfte die Trauerrede auf ihn halten und an die wichtigen Stationen seines Lebens erinnern: Horst Gülle wurde am 14. März 1932 in Warnick, Kreis Landsberg an der Warthe, einem kleinen Fischerdorf in der Nähe von Küstrin, geboren. Horsts Mutter war bei der Bahn und immer weg. Wenn sie mal nach Hause kam, dann brachte sie Kuchen mit. Horst liebte Kuchen. Die Mutter kam selten. Sie lebte ihr Leben. Sie war 19, als sie das Kind unehelich bekam. Also wurde Horst bei den Großeltern groß.

Der Hunger war sein ständiger Begleiter

1948 suchte Horst eine Lehre. Weil damals der Hunger sein ständiger Begleiter war, hätte er gern Bäcker oder Schlachter gelernt. Keine Chance, andere hatten auch Hunger! Aber Friseurmeister Albert Renett, der am S-Bahnhof Karow seinen Salon hatte, nahm Horst als Lehrling. Nach bestandener Gesellenprüfung im April 1950 ging Horst zur Polizei. Weil es dort mehr Geld gab, aber vor allem Schuhe, Oberbekleidung und Unterwäsche. Für Horst, der bis dahin nur eine einzige Hose besaß, waren das schlagende Argumente.

Am Gorinsee lernte Horst seine Rita kennen, die Liebe seines Lebens. Sie erinnert sich, dass er immer mit einer Papiertüte dicker roter Kirschen kam. Damals war er schon bei der Polizei, sagte zu ihr aber, er sei Gepäckträger. Die gab es damals noch. Und die Polizei war verpönt.

Am 29. Mai 1954 wurde geheiratet. 1955 kam der Sohn auf die Welt, 1969 die Tochter. Bei den Entbindungen war Horst nicht dabei. Er war ja immer bei Boxkämpfen. „Da ist schlecht, da kann ich nicht. Da ist ein Turnier“, das wurde in der Familie zum geflügelten Wort.

Tochter Sylvia erinnert sich an Vaters Reaktion, nachdem sie ihm erzählt hatte, dass sie schwanger ist. Er holte seinen Kalender heraus und tippte auf ein Wochenende: „Da bin ich da, da wird geheiratet. Uneheliches Kind gibt’s nicht!“ – Und so geschah es.

Wie Horst Gülle zum Herthaner wurde

Horst spielte als Jugendlicher in Berlin-Buch Fußball und war einer der Besten seines Jahrgangs. Nach einem Pokalspiel die Frage, ob er nicht mal zum Training der Hertha-Jugendmannschaft nach Gesundbrunnen kommen möchte. So wurde Horst Herthaner. Als er dort später in seiner Uniform zum Training auftauchte, machte man ihm klar, dass Vopos beim Hertha-Training unerwünscht sind. Das müsse er doch verstehen. Horst verstand und fuhr da nicht mehr hin.

Bei der Polizei wurde ein gewisser Kurt „Kutte“ Ratzow sein Einsatzleiter. Dieser große, kräftige Kerl war damals Berliner Halbschwergewichtsmeister im Boxen. Und er fand, dass Horst mit seinen 61 Kilo für seine berufliche Aufgabe viel zu schmächtig war. Er nahm ihn mit zum Boxtraining. Damit war das Schicksal von Horst besiegelt. Sein erster Boxtrainer war Bruno Schmidt, der wegen seiner freundlichen Art von allen Vater Schmidt genannt wurde. Seinen ersten Kampf bestritt Horst im Januar 1952 im Speisesaal des Polizeipräsidiums am Alexanderplatz. Er schickte seinen Gegner in Runde drei zu Boden und gewann dann nach Punkten. Horsts Gesamtbilanz bei Ende der aktiven Laufbahn: Von 103 Kämpfen hatte er 75 gewonnen. Anschließend hieß es oft in Anspielung auf seine Friseurausbildung, er habe seine Gegner mit dem „Frisierhaken“ umgehauen. Zehn seiner Kämpfe endeten unentschieden und 18 gingen verloren. Horst wurde Trainer. Zunächst bei der zweiten Mannschaft von Dynamo Berlin, die er selbst aufgebaut hatte.

Die Boxer wurden für den kleinen Horst zu Vaterfiguren

1961 wurde sein Schützling Günther Wensierski DDR-Meister. Bei den Junioren gewann Hans Heymann aus seiner Trainingsgruppe den Meisterschaftskampf. Bis 1965 wurden es sieben Junioren- und zwei Männer-Meistertitel. Horst bekam das Angebot, Cheftrainer zu werden, das er gern annahm. Unter seiner Leitung bis 1975 gewannen Horsts Sportler einmal Weltmeisterschaftsbronze, drei Europameister-Titel, eine olympische Bronzemedaille und zwei Mannschaftsmeistertitel. Die guten Boxer, die Horst trainierte, hatten oft keinen Vater. Für die wurde Horst zum Vater.

Seine Lust am Job verlor Horst, als er, statt am Boxring zu stehen, nur noch am Schreibtisch sitzen sollte. Er kündigte nach 25 Jahren. Und übernahm mit seiner Frau die Konsum-Gaststätte Zum Goldenen Anker in Marienwerder. Während seine Rita kochte, stand Horst ganz kommunikativ am Zapfhahn. Bald gehörten die Fußballer des örtlichen Vereins zu den Stammgästen. Sie kamen oft, sehr oft. Irgendwann fragte Horst sie: „Wann trainiert ihr eigentlich?“ Und legte fest: „Bevor ihr morgen Bier bekommt, laufen wir gemeinsam eine Runde.“ So wurde Horst Fußballtrainer. Seine Mannschaft stieg bald auf.

Ein stark ausgeprägtes Gefühl für Gerechtigkeit

Horst war ein Streetworker, bevor es den Begriff gab. Beim Projekt „Boxen statt Gewalt“ in einer abrissreifen Sporthalle in Hellersdorf holte er in den 90er-Jahren Jungs von der Straße und trainierte mit ihnen nicht nur Boxen, sondern auch ordentliche Umgangsformen. Das galt für alle, auch für die aus den Großfamilien, für die zuletzt die Bezeichnung „Clans“ so in Mode geraten ist. Für Horst waren das seine Jungs. Manchmal fehlte einer beim Training. Und wenn Horst davon zu Hause beim Kaffee erzählte, konnte es sein, dass der Name seiner Tochter Sylvia bekannt vorkam. Sie arbeitet im Strafvollzug und musste ihrem Vater immer wieder sagen: „Der kommt jetzt eine Weile nicht zum Training.“

Horst hat mal gemeinsam mit einem Freund ein Kind aus dem Wasser gezogen und reanimiert. Anschließend sollte er eine Lebensretter-Medaille bekommen. Sein Freund nicht. Das empörte Horst. Das widersprach seiner Vorstellung von Gerechtigkeit. Also verweigerte er die Annahme der Medaille.

So war Horst.