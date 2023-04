Carolin Philipps: Die Angst beschreiben

Als sich Carolin Philipps Anfang der Siebzigerjahre verliebte, begab sie sich mit der Wahl ihres Partners auf Kollisionskurs zu ihren Eltern. Der Auserwählte studierte Schiffsmaschinenbau, was aber nicht das Problem war. Seine Herkunft behagte den Eltern nicht, denn er stammte aus Vietnam und man sah es ihm an. „Meine Eltern waren katholisch und hatten Angst, dass ich mit nach Vietnam gehen würde.“ Drei Jahre lang weigerten sie sich, den künftigen Schwiegersohn Anh Tai zur Kenntnis zu nehmen. Die Friedenstaube kam in Gestalt eines Priesters angeflogen: „Damals musste man noch einen Vorbereitungskurs machen, wenn man katholisch heiraten wollte. Der Priester redete mit meinen Eltern und nahm ihnen die Sorge, dass ich exkommuniziert werden würde.“ Das hat sie überzeugt. „Dann haben sie Tai doch mal eingeladen. Er und meine Mutter waren sofort ein Herz und eine Seele. Er kochte gern. Nach dem holprigen Start war er der beste Schwiegersohn, den man sich vorstellen konnte.“

Diese Vorgeschichte erklärt, warum die Historikerin Carolin Philipps sich in ihrer Arbeit als Schriftstellerin nicht einfach der Unterhaltung und Zerstreuung ihrer Leser verschrieben hat: „Ich bin ja immer in einer Mission unterwegs und möchte dazu beitragen, dass die Welt menschlicher, gerechter und toleranter wird. Damit bin ich angetreten, weil ich nicht wollte, dass meine Kinder wegen ihres Aussehens und ihrer Herkunft diskriminiert werden. So fing es an.“

Damals wurden die Toten noch zu Hause aufgebahrt

Seit „Großvater und das Vierte Reich“ über die deutsche Neonazi-Szene schrieb Carolin Philipps immer wieder Jugendbücher, die sich mit zeitgeschichtlichen Themen befassten. „Manchmal hatte ich auf meinen Recherchereisen Todesangst. Einmal mit meinem Sohn Binh zusammen in Mexiko. Da haben wir in den Casa de Migrantes recherchiert, wo die Jugendlichen landen, die in die USA wollen und unterwegs festgenommen werden.“ Einen Vorteil hatte dieses Erlebnis, aus dem das Buch „Der Baum der Tränen“ wurde: „Seitdem kann ich in meinen Jugendbüchern Todesangst beschreiben.“

Bei den Recherchen für ihre Erwachsenenbücher wird Carolin Philipps zur Historikerin, die sich tief in Archive vergräbt, aber nicht mehr in Lebensgefahr begibt. Gerade erschien „Therese von Thurn und Taxis: Eine Fürstin zwischen Unterordnung und Emanzipation“ im Piper Verlag. Mittwoch war der 250. Geburtstag der Fürstin, über die Napoleon sagte: „Die Fürstin ist der einzige Mann im Hause Thurn und Taxis!“ Der Schriftstellerin geht es um Gerechtigkeit und Fairness: „Ich versuche in meinen Büchern solche Frauen wieder lebendig zu machen, die von der Geschichtsschreibung unfair behandelt wurden. Ich korrigiere durch die Fakten ihren Ruf.“

Ihrer eigenen Sterblichkeit war Carolin Philipps sich früh bewusst: „Schon als Kind. Meine Eltern kommen von einem Dorf in der Nähe von Osnabrück. Da habe ich immer diese Dorfbeerdigungen mitgemacht.“ Damals wurden die Toten noch zu Hause aufgebahrt. „Als mein Großvater starb, war ich neun oder zehn Jahre alt. Ich habe noch heute vor Augen, wie ich die Treppe zum Schlafzimmer meiner Großeltern raufgehe. Und da liegt er aufgebahrt in seinem Bett. Gelbes Gesicht. Ich habe ihn sehr gemocht, weil er mit mir immer über die Felder gegangen ist und mir beigebracht hat, wie die Getreidesorten heißen und solche Sachen. Nun lag er da. Einfach so.“

Das war ihre erste konkrete Begegnung mit dem Tod. „Zwei oder drei Tage später gab es die Beerdigung. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass das unser aller Ende sein wird. Auch das von mir. Das war nichts Bedrohliches, das war ein Fakt.“ Keine Furcht. „Für mich ist der Tod nicht das Ende, das hängt vielleicht auch mit meinem Glauben zusammen. Das Leben geht weiter. Er ist nur ein Übergang. Wie der aussehen wird, weiß ich nicht. Ich bin sehr überzeugt, dass wir mit dem Tod eigentlich nur in eine andere Bewusstseinsform übergehen.“

„Komplett mit Orchideen bedeckt“

Heute werden Tote oft versteckt und sofort entsorgt, fast wie Sondermüll. Nicht in ihrer Familie: „Bei unserer Mutter haben wir den Bestatter gebeten, dass er erst am Abend kommt, um sie abzuholen. Sie lag im Wohnzimmer und jeder konnte sich zu ihr setzen, mit ihr reden. Am Abend wurde sie in den Sarg gelegt. Und dann hatte ich eine Idee. Mutter liebte Orchideen. Also habe ich Blüten von den Orchideen im Raum abgenommen und ihr in den Sarg gelegt. Das haben wir dann alle gemacht. Bevor der Sargdeckel drauf kam, war sie komplett mit Orchideen bedeckt.“

Für Carolin Philipps mit ihrer katholischen Erziehung war immer völlig klar, dass der irdische Teil ihres Lebens auf einem Friedhof enden würde, der ja gelegentlich auch Gottesacker genannt wird. Ihr Mann Anh Tai brachte allerdings auch diese Gewissheit ins Wanken: „Mein Mann wollte unbedingt im Wald begraben werden. Ich empfand das zunächst als total absurd. Als Tai gestorben war, bin ich mit der Familie in den Friedwald gefahren. Die Sonne schien durch die Bäume und plötzlich war klar: das ist es! Im Wald gibt es Tod und Leben zusammen.“ Den Baum haben die Enkel ausgesucht. Die Familie lief durch den Wald und plötzlich umarmten sie einen Baum und sagten: „Das ist Opas Baum!“ Carolin Philipps kaufte den als Familienbaum.

An dem hängt eine Plakette mit einem Elefanten (die liebte er!) und den Zeilen: „Wenn Liebe eine Leiter wäre, und Erinnerungen die Stufen, würden wir hinaufsteigen, um dich zurückzuholen. Anh Tai N., 1951-2019“. Er bekommt regelmäßig Besuch: „Wenn Binh nach Hamburg kommt, dann fahren wir da mit seinem Bruder und den Enkelkindern hin. Im Winter nehmen wir Glühwein und Weihnachtskekse mit. Die Kinder bringen ein Steinchen für den Opa mit. Oder im Sommer Samen und wir schauen dann, ob daraus später eine Blume wächst.“

Ein Ball ist auch immer dabei: „Julius spielt so gern Fußball. Und damit Opa mitspielen kann, ist sein Baum der eine Torpfosten. Manchmal hält Opa ein Tor.“