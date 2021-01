Der Tag, an dem ich Charlie umbrachte

Die Schriftstellerin Elisabeth Herrmann in ihrer Wohnung in Schmargendorf.

Die Bestsellerautorin Elisabeth Herrmann, in deren Kriminalromanen so manche Figur im Dienst an der Spannung ihr Lebenslicht aushaucht, liebt es, wenn ihre Tochter spontan reinschaut. Die lebt in der Wohnung drüber und fühlt sich durch das Geräusch beim Hochziehen von Mutters Rollläden manchmal zum Frühstücksbesuch animiert. Irgendwann, so ist der Lauf des Lebens, wird die Tochter eine innere Unruhe verspüren. Sie wird erst nicht wissen, was sie so nervös macht. Aber dann geht ihr auf, dass es schon Mittag ist und sie das Geräusch der Rollläden vermisst. Also geht sie die Treppe hinab und öffnet mit einer Vorahnung die Wohnungstür ihrer Mutter. Im Idealfall hat die dann nur verschlafen. Es kann aber auch sein, dass die Tochter ihre tote Mutter findet.

Elisabeth Herrmanns erster toter Mensch war der Revolutionär Lenin im Mausoleum am Roten Platz in Moskau. Aber der gilt nicht, weil er in seinem Schneewittchensarg unter der spärlichen Beleuchtung so unwirklich aussieht. Der erste sehr reale verstorbene Mensch ihres Lebens war ihre Mutter: "Vor etwas über zehn Jahren, glücklicherweise also relativ spät in meinem Leben." Manchmal verzögert ein Wunsch des Verstorbenen den Abschied: "Mein ehemaliger Lebensgefährte lag lange im Kühlhaus, weil es sein Herzenswunsch war, in Mitte beerdigt zu werden. Was schwierig ist, weil die dortigen Friedhöfe überfüllt sind." Als

die Bestattung endlich möglich war, ließ Elisabeth Herrmann sich den Sarg öffnen, um dem geliebten Menschen ein Päckchen Gauloise und ein Zippo mit auf den Weg zu geben. "Bei meiner Mutter wollte meine Tochter noch einen Brief in den Sarg legen. Damit hatte niemand gerechnet. Meine Mutter lag da, exakt in den Anziehsachen, die sie wollte. Hübsch frisiert." Diesen Anblick fand die Autorin beruhigend: "Auch wenn keiner damit rechnet, dass noch jemand einen Blick auf das Werk der Menschen wirft, die die Toten herrichten, sie machen es gut."

Der Schriftstellerin, die eine bekannte Abendschau-Reporterin war und erst spät anfing, Romane zu schreiben, ist etwas aufgefallen: "Menschen sehen nach ihrem letzten Atemzug anders aus." Mit dem Argument, man wolle den Verstorbenen so im Gedächtnis behalten, wie man ihn kannte, ihn also als Toten nicht noch einmal sehen, kann sie nichts anfangen: "Das sind zwei Bilder, mit denen ich sehr gut leben kann. Und ich hoffe, dass jemand, der mich mal zu Grabe trägt, davor ebenfalls nicht zurückschreckt, wenn er meine leere Hülle sieht." Sie wünscht sich stattdessen, dass ihre Lieben bei diesem Anblick denken: "Das war der Mensch, der mich geliebt und in den Arm genommen hat, das waren die Finger, die mich gestreichelt haben. Also warum sollte ich davor jetzt schreiend davonlaufen?"

Früher blieben Verstorbene noch in ihren Wohnungen, damit man von ihnen Abschied nehmen konnte. Heute sorgen die Hinterbliebenen oft in großer Eile für die Abholung, die gelegentlich Züge von einer Sondermüll-Entsorgung hat. Elisabeth Herrmann ist damit anders umgegangen: "Meine Mutter starb Mitternacht und wurde erst am Nachmittag des nächsten Tages abgeholt. Sie war präsent." Eine aus Äthiopien stammende befreundete Künstlerkollegin, deren Mann völlig überraschend an einem Herzinfarkt starb, öffnete drei Tage und Nächte die Wohnung und lud Freunde und Verwandte ein: "Da war ein einziges Kommen und Gehen. Ein Freund dachte, er kommt zum Kondolenzbesuch. Als er den Verblichenen sah, war er schockiert."

Die 61-Jährige umschreibt ihr Verhältnis zum Tod so: "Ich mag ihn nicht. Ich erschrecke mich vor dem Maßband. Wenn ich es auseinanderziehe und mir vorstelle, dass es bei 85 endet, sehe ich ja, wie viel ich schon hinter mir habe. Und wie wenig noch vor mir liegt. Aber ich bin noch lange nicht so weit, dass ich ihm öffne und sage: Freund, komm rein! Ich habe genug gelebt, geliebt, getanzt. Jetzt kann ich gehen." Im Gegenteil: "Ich gehöre zu den Menschen, die sagen: Lass mich noch ein Weilchen."

Manchmal hängt sie auch am Leben ihrer Romanfiguren: "Ich weiß noch als ich ‚Das Dorf der Mörder‘ schrieb und Charlie umgebracht habe. Da ging es mir schlecht." Das kann und will sie nicht immer durchleiden: "Ich versuche, zu meinen Opfern nicht allzu enge Beziehungen aufzubauen. Das macht sonst keinen Spaß." Gegen den Tod in Krimis wie der Verfilmung ihres Romans "Requiem für einen Freund" mit Jan Josef Liefers als Anwalt Joachim Vernau, der gerade im ZDF lief, hat Elisabeth Herrmann nichts: "Wenn es gut gemacht ist, ist es der Sinn der Sache."

Ihr Testament hat Elisabeth Herrmann noch nicht geschrieben. "Ich will aber ständig." Auch Festlegungen für die Trauerfeier traf sie nicht: "Ich überlasse das komplett meiner Tochter, ob sie ein Grab für mich will oder mich im Wind verstreuen." Falls es dann tatsächlich mal einen Grabstein mit ihrem Namen geben sollte, wünscht die Schriftstellerin sich Fröhlichkeit und Leben auf dem Friedhof: "Ich bin dafür, dass die Friedhöfe für Feiern geöffnet werden. Mit Champagner zum Geburtstag ans Grab - alles in Maßen und Würde. Der Friedhof darf nicht länger dieser düstere Ort sein, der Schrecken verbreitet."

Auch wenn sie selbst keine Anweisungen dafür hinterließ, hält Elisabeth Herrmann Trauerfeiern für wichtig. "Nicht nur, um miteinander zu weinen, sondern auch, um zu lachen. Ich habe so wunderbare Glücksmomente auf Trauerfeiern erlebt. Auch am Totenbett meiner Mutter haben wir gelacht als wir uns an Momente mit ihr erinnerten."