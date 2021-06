Deutschstunde Falsch gezwitschert in meiner Kolumne

Berlin. Fremde Texte und Artikel zu bearbeiten und zu korrigieren ist eine Fähigkeit, die ich recht gut beherrsche, weil ich sie jahrzehntelang ausgeübt habe. Eine solche Tätigkeit gehört zum Berufsbild eines Redakteurs (zu: redigieren = einen Text in Ordnung bringen). Allerdings leiden viele Kolleginnen und Kollegen darunter, dass sie die eigenen Fehler in frisch geschriebenen Manuskripten überlesen. Man weiß ja, was man schreiben oder ausdrücken wollte, und prüft im Kopf, aber nicht penibel genug auf dem Bildschirm.