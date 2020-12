Die Festtagsstimmung ist der Angst gewichen

Ich warte nicht auf den Weihnachtsmann, sondern auf die Impfung. In der Zwischenzeit beschäftigen wir uns mit der Wort-Herkunft.

Als wir Kinder waren, wurde es nie Weihnachten. Die Tage zogen sich hin bis zum Fest und wollten kein Ende nehmen. Für uns ältere Leute ist dagegen immer Weihnachten. Wer bereits 80 Mal dieses Fest feiern (oder sagen wir: begehen) musste, für den schmilzt die Zwischenzeit zum Augenblick. Doch in diesem Jahr ist es anders. Pandemie, Masken, Mutationen und die Isolation im eigenen Haus haben den Rest einer Festtagsstimmung vertrieben, bevor sie aufkeimen konnte. Ich warte nicht auf den Weihnachtsmann, sondern auf die Impfung und hoffe, mich bis dahin vor dem Virus verstecken zu können. Verstecken wir uns, wie in dieser Kolumne üblich, also zwischen Grammatik und Historie.