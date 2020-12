Wer pleite ist, hat vorher Pleite gemacht

Als die meisten deutschsprachigen Medien am 1. August 1999 die Reformschreibweise übernahmen, stellte ich 20 Wörter in alter und 20 Wörter in neuer Schreibweise in die Wochenendausgabe, bei denen nach jeweiliger Norm nur „richtig“ oder „falsch“ angekreuzt werden sollte. Ich gebe zu: Die Aufgabe war hinterhältig. Alle 40 Beispiele mussten als „richtig“ gekennzeichnet werden. Die Leser verzweifelten. Keine Lösung war fehlerfrei.

Die Reformer bemühten sich, möglichst eine Systematik in den orthografischen Dschungel zu bringen. Zwischen 1996 und 2006 hieß es: Verb und Verb (Infinitiv) immer getrennt. Bis dahin galt die unsägliche Betonungsregel des Dudens. Wer jedoch die Schreibweise eines Wortes aus dem Satzzusammenhang entnehmen muss, braucht eigentlich keine unterschiedliche Schreibweise, um den Sinn eines Satzes zu präzisieren. Und das Wesentliche: Nur derjenige, der perfekt Deutsch sprach, konnte diesen Feinheiten folgen, nicht derjenige, der Deutsch erst lernte oder lernen musste. Der Lehrer sagte: „Ihr könnt gern sitzen bleiben, wenn ich in die Klasse komme, aber einige von euch werden am Ende des Schuljahres bestimmt sitzenbleiben.“ Wie einfach, auch für Ausländer, war und ist doch dagegen die Anweisung: Verb und Verb immer getrennt, egal in welchem Kontext. Bekanntlich haben die Reformer der Reform, angetrieben durch einen Berliner Großkonzern, diese Regel im Jahre 2006 verwässert, ohne sie abzuschaffen. Heute heißt es: Wenn „sitzen“ eine eigenständige Bedeutung hat, so schreibt man es von „bleiben“ und „lassen“ immer getrennt: Du kannst auf dem Stuhl sitzen bleiben. Nur bei übertragener Bedeutung stellt die amtliche Regelung die Getrennt- oder Zusammenschreibung von „sitzen bleiben/sitzenbleiben“ und „sitzen lassen/sitzenlassen“ frei: Bei seiner Faulheit wird er „sitzen bleiben/sitzenbleiben“ (nicht versetzt werden). Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht! So kann man den Duden „kennen lernen“ oder seit 2006 auch „kennenlernen“. Merke: Eine Regel wird erst schön, wenn wir eine Ausnahme dazu erfinden. Die Ministerpräsidenten, die 2004 die nach einer Probephase gerade abgesegnete Rechtschreibreform erst einmal einem Rat für deutsche Rechtschreibung überließen, der ähnlich zusammengesetzt war wie eine Talkrunde von Frank Plasberg, sorgten sich nicht um die deutsche Sprache, sondern um die Wählerstimmen. Verbindungen mit dem Verb „sein“ und seinen Flexionsformen werden getrennt und kleingeschrieben. Wenigstens in diesem Punkt blieb man sich einig: da sein, dabei sein, zusammen sein, hier sein. Verbindungen aus Substantiv und Verb schreibt man jetzt getrennt, wenn das Substantiv als eigenständig angesehen wird: Auto fahren, Rad fahren, Feuer fangen, Ski laufen, Maschine schreiben. Hingegen schreibt man zusammen, wenn das Substantiv als verblasst eingestuft wird: eislaufen, kopfstehen, standhalten, teilhaben, leidtun. Ich frage mich, wie Ausländer erkennen sollen, dass der Ski eigenständig, das Eis oder der Kopf aber verblasst ist. Die Insolvenz wird allgemein als „Pleite“ bezeichnet. Allerdings ist es leichter, eine Pleite zu erleben, als die Pleite auch richtig zu schreiben. Sagen wir: Er „ist pleite“ (wie?), so müssen wir ein kleines „p“ setzen, denn Verbindungen mit dem Hilfsverb „sein“ werden, wie gesagt, stets kleingeschrieben. „Macht“ er jedoch Pleite (was?), so haben wir es mit einem eigenständigen Substantiv zu tun und schreiben groß. Falls wir voraussagen, dass er „pleitegehen“ wird, haben die Reformer die Pleite hier vom Substantiv zum Präfix, zur Vorsilbe eines Verbs, befördert. Und Verben schreibt man klein. Die Rechtschreibreform war keineswegs eine Schlechtschreibreform, nur geben sich einige Leute alle Mühe, sie zu einer solchen zu machen. Die deutsche Sprache ist schwierig genug, als dass wir sie in Parteiprogrammen und Gender-Kampagnen verheizen dürften. deutschstunde@t-online.de