Nicht alle Genitive werden vom Dativ bedroht

Der Abend zieht näher schon, und nun ist es an der Zeit, eine neue Folge der „Deutschstunde“ zu schreiben, damit die Kolumne wie gewohnt am Dienstag in der Morgenpost erscheinen kann. Offenbar erwartet eine immer größer gewordene Lesergemeinde das, was mich natürlich freut. Ein Journalist hätte seine Aufgabe verfehlt, wenn er nicht gelesen würde. An Themen mangelt es nicht. Fast jede Mail an mich enthält Fragen zur deutschen Sprache mit der Bitte um Erklärung, obwohl ich Autor und keine Sprachauskunft bin. Ich muss jedoch passen, falls ich die angeblich falsche Betonung eines Namens durch Jan Hofer korrigieren soll.

Wenn individuelle Fragen zum Thema einer Veröffentlichung werden, ist meine Themenwahl eingeschränkt. Die Kolumnen drohen grammatiklastig zu werden. Deutsch besteht jedoch nicht nur aus der Grammatik, aus dem Bau der Sprache, sondern auch aus Rechtschreibung, Zeichensetzung, Stilistik und neuerdings leider auch immer mehr aus Gendersternen, falscher Geschlechtlichkeit, Sprechverboten und Sprachvorschriften, mit denen diejenigen, die angeblich für die Freiheit jedes Einzelnen kämpfen, uns allen die Freiheit der Selbstbestimmung beim Reden und Schreiben nehmen wollen. Wenn Anne Will oder Klaus Kleber plötzlich mitten im Wort eine Pause macht und dann ein apokopiertes „innen“ ausstößt, so handelt es sich um keine coronabedingte Kurzatmigkeit, sondern um den Versuch, einen Gender­stern zu sprechen. Um diese Pandemie der Sprachverstümmelung zu stoppen, könnte es bereits zu spät sein. Der Genderstern taucht schon in der Einladung meiner heimischen Dorffeuerwehr auf. In einer Mail, die soeben eintraf, ging es wiederum um die Grammatik. Ein Leser hatte im Politik-Teil der Morgenpost eine angebliche Diskriminierung des ­Genitivs durch den Dativ gefunden. Mich reizte diese Frage, obwohl das Thema ein wenig abseitig ist. Heißt es nun „14 Tage nach dem Start vom Lockdown“, wie es zu lesen stand, oder „14 Tage nach dem Start des Lockdowns“? Das Sprachgefühl des Lesers forderte den klaren Genitiv. So hätte auch ich geschrieben, was nicht bedeutet, dass die andere Form falsch ist. Wir haben es hier nicht mit Objekten ­(Ergänzungen), sondern mit Attributen (Beifügungen) zu tun. Ein Objekt ergänzt ein Verb oder Prädikat (Satzaussage). Der Satz „Vater baut“ schwebt zum Beispiel ein bisschen im Ungewissen. Was baut Vater? Einen Zaun oder einen Lego-Kran wie mein Schwiegersohn? Nein, „Vater baut ein Haus“. Das Haus ist also das Objekt, die Ergänzung zum Bauen. In diesem Fall handelt es sich um ein Akkusativobjekt, um eine Ergänzung im 4. Fall. Bei „Vater bedarf dringend unserer Hilfe“ hätten wir es mit einem (seltenen) Genitivobjekt, mit einer Verbergänzung im 2. Fall, zu tun. Bei „14 Tage nach dem Start des Lockdowns“ steht der Lockdown zwar auch im Genitiv, doch wird hier kein Verb ergänzt, sondern ein Hauptwort genauer erklärt. Der „Start“ wird durch eine Beifügung, durch ein Attribut, präzisiert, damit klar ist, dass wir nicht vom Beginn der Winterzeit, sondern vom Beginn des Lockdowns sprechen. Es handelt sich also um kein Satzglied wie ein Objekt, sondern nur um den Teil eines Gliedes, um ein Attribut, das fest an das Substantiv gekoppelt ist und hier im Genitiv das Besitzverhältnis anzeigt. Beispiel: „das Haus meines Vaters“. Ein possessives (besitzanzeigendes) Verhältnis kann in der Standardsprache aber auch durch eine Präpositionalgruppe mit „von“ oder „vom“ (= von dem) ausgedrückt werden (Präpositionalattribut): „das Haus von meinem Vater“ oder „seit dem Start von dem Lockdown“. Das klingt ein bisschen weniger hochsprachlich, ist aber erlaubt. Dass wir uns beim Kasus (Fall) nun plötzlich im Dativ befinden, hat mit der Rektion, der Kasusforderung der Präposition „von“, zu tun. Jede Präposition erzwingt beim Satzbau (Syntax) einen bestimmten Kasus. Das ist kein Hinweis auf guten oder schlechten Stil.