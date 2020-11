Tempus, Tempora, Tempi und noch einiges mehr

Unzählige Male habe ich in meinem Leben den Plural von „Tempus“, gemeint war die Zeitform des Verbs, richtig als „Tempora“ gebildet. Doch einmal muss ich einen Sekunden-Blackout gehabt haben und schrieb in meiner Kolumne „Tempi“. Es ist die Krux eines Journalisten und noch mehr eines Live-Reporters, dass er einmal Gesprochenes und Gedrucktes nicht zurückholen kann.

Ich erwartete einen Proteststurm, der allerdings sehr gemäßigt ausfiel. Entweder glauben mir die Leser jeden Unsinn, oder die Kenntnis der fachsprachlichen Plurale ist doch nicht so ausgeprägt, wie man annehmen möchte. Einem Altphilologen war bei der Lektüre meiner „Deutschstunde“ an besagter Stelle irgendetwas im Halse stecken geblieben, und eine Fachreferentin des Amtes für Bildung der Freien und Hansestadt Hamburg frischte mein großes Latinum auf, was mich zu der be­ruhigenden Überzeugung brachte, dass trotz der Abiturientenschwemme in der Schule weiterhin großer Wert auf die ­lateinische Pluralbildung gelegt wird.

Um von meiner Reputation zu retten, was noch zu retten war, habe ich meinen Fehler in aller Form berichtigt und ausführliche Hinweise zum Singular (Einzahl) und Plural (Mehrzahl) gegeben. Es heißt „das Tempus, des Tempus, die Tempora“ im Hinblick auf die Zeiten des Verbs (Präsens, Futur, Perfekt usw.). Das Dumme dabei ist nur, dass der Plural „Tempi“ im anderen Zusammenhang ebenfalls richtig wäre. Dafür müssen wir ins Italienische umschalten und stoßen auf „das Tempo“ für das musikalische Zeitmaß: „Der Dirigent nahm die Tempi im zweiten Satz zu rasch.“

Eigentlich möchte ich Ihnen die Plurale der sprachwissenschaftlichen Fachbegriffe gar nicht zumuten – aber wenn wir gerade dabei sind … Das „Genus“, das grammatische Geschlecht der Nomen (deklinierbaren Wörter), hat einen ähnlichen Plural: die Genera. Bei der Handlungsrichtung des Verbs (Aktiv, Passiv) sprechen wir hingegen von dem „Genus Verbi“. Bei dieser Zusammensetzung wird nur „Genus“ in den Plural gesetzt, die Form „Verbi“ („des Verbs“, Genitiv) bleibt hingegen im Singular: die Genera Verbi. Das lat. Wort ­„verbum“ ist ein Substantiv und wird im Deutschen großgeschrieben. Bei dem „Modus“, der Aussageweise des Verbs (Indikativ, Konjunktiv, Imperativ), finden wir wiederum einen i-Plural: die Modi. Das Gleiche gilt für den Numerus (Zahlform: Singular, Plural): die Numeri. Hierbei ist zu beachten, dass sich die „Nummer“ und „nummerieren“ zwar mit Doppel-m schreiben, der „Numerus“ jedoch nur mit einem „m“.

Beim „Numerus clausus“ (zahlenmäßig beschränkte Zulassung) handelt es sich bei „clausus“ um das adjektivische 2. Partizip von lat „claudere“, und deshalb wird es als Partizip auch im Deutschen kleingeschrieben.

Ein interessanter Fall ist der Fachbegriff für den Beugungsfall (Genitiv, Dativ usw.), der „der Kasus“ lautet, scheinbar unverändert auch im Plural: die Kasus. Das gilt aber nur, wenn Sie den Plural schreiben. Falls Sie ihn aussprechen, müssen Sie das „u“ der letzten Silbe gemäß der lat. u-Deklination ganz lang ziehen: die Kasūs […suus].

Bei der Eindeutschung solcher Fachbegriffe hat es immerhin einige Fortschritte gegeben. Mussten wir früher „Kommata“ für die Mehrzahl der bekannten Beistriche sagen, so heißt es heute – auch fachsprachlich – nur noch „die Kommas“. Wir sprechen jetzt auch von den Pronomen (statt: Pronomina) oder den Substantiven (statt: Substantiva), aber noch von den Adverbien. Übrigens ist auch das Adjektiv „grammatikalisch“ veraltet. In der Sprachwissenschaft heißt es nun „grammatisch“.

Noch ein Wort zum „Pluralis Majestatis“ („Wir, Wilhelm, von Gottes Gnaden deutscher Kaiser“). Auch ich habe in dieser Kolumne das Pronomen „wir“ statt „ich“ gebraucht. Doch dabei handelt es sich um den „Pluralis Modestiae“, den sogenannten Autorenplural oder Plural der Bescheidenheit. Insofern darf ich mich in aller Bescheidenheit für heute verabschieden.

